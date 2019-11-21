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Труп в Обидимо: после публикации Myslo следствие сообщило о возбуждении уголовного дела

Труп в Обидимо: после публикации Myslo следствие сообщило о возбуждении уголовного дела

Из официального сообщения следует, что на теле обнаружены повреждения, имеющие признаки тяжкого вреда здоровью.

В среду, 20 ноября, мы опубликовали новость-обращение к правоохранительным органам с историей жительницы деревни Пятницкое Ленинского района. Пенсионерка Лидия Хрусталева обратилась к нам за помощью, так как не может похоронить свою старшую дочь, тело которой нашли в сентябре этого года. По словам женщины, останки захоронили, не поставив в известность родственников. Лидия Хрусталева узнала об этом уже после – когда пришла в морг на ул. Дрейера, чтобы спросить, когда можно забрать тело. При этом где находится могила дочери, ей не говорят.
 
В четверг, 21 ноября, на официальном сайте СУ СК РФ по Тульской области было опубликовано следующее сообщение: 
 
«В следственном отделе по Зареченскому району города Тулы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), по факту обнаружения трупа женщины в поселке Обидимо Ленинского района Тульской области. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, на теле погибшей обнаружены повреждения, имеющие признаки тяжкого вреда здоровью».
 
Напомним, как удалось выяснить Myslo, останки Нины Сергеевой захоронили сотрудники МКУ «Комбинат специализированного обслуживания населения», о чем мы сразу сообщили Лидии Анатольевне. Но, по ее словам, забрать документы и узнать место погребения у нее пока не получилось. Пенсионерке сказали, что сначала она должна предоставить бумагу от следователя о закрытии уголовного дела либо об отказе в возбуждении.
 
Однако Лидия Хрусталева уверенно заявила, что никакого уголовного дела нет, и сказал ей об этом сам следователь — вроде бы как на останках Нины не удалось обнаружить признаков криминала...
 
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 16:56 +5
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