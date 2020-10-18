В жутком ДТП на выезде из Тулы погиб мужчина

Как сообщает корреспондент Myslo, утром 18 октября, на дороге Тула – Новомосковск, недалеко от Петелино, столкнулись три легковых автомобиля – «Нива», «Иж» и Kia Soul.

Водитель отечественного внедорожника утверждает, что «Иж» начал «гулять» по дороге и, решив, что «Иж» пропускает его, ускорился. В этот момент «Иж» вернулся обратно, в результате чего и произошло столкновение.

По данным региональной Госавтоинспекции, ДТП спровоцировал именно водитель «Нивы» – не имея права управления, 61-летний мужчина выехал на встречную полосу.

Лишившаяся переднего левого колеса «Нива» пролетела по инерции около 50 метров и, выехав на встречную полосу, остановилась на обочине. «Иж», в свою очередь, столкнулся со встречной Kia Soul. Иномарка от удара вылетела в кювет.

36-летний водитель автомобиля «Иж» от полученных травм скончался на месте, водитель иномарки получил различные повреждения. Окончательную причину и все обстоятельства случившегося предстоит установить сотрудникам ГИБДД.