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В жутком ДТП на выезде из Тулы погиб мужчина

В жутком ДТП на выезде из Тулы погиб мужчина

Авария произошла в районе 13-го километра дороги Тула – Новомосковск.

Как сообщает корреспондент Myslo, утром 18 октября, на дороге Тула – Новомосковск, недалеко от Петелино, столкнулись три легковых автомобиля – «Нива», «Иж» и Kia Soul.

Водитель отечественного внедорожника утверждает, что «Иж» начал «гулять» по дороге и, решив, что «Иж» пропускает его, ускорился. В этот момент «Иж» вернулся обратно, в результате чего и произошло столкновение. 

По данным региональной Госавтоинспекции, ДТП спровоцировал именно водитель «Нивы» – не имея права управления, 61-летний мужчина выехал на встречную полосу.

Лишившаяся переднего левого колеса «Нива» пролетела по инерции около 50 метров и, выехав на встречную полосу, остановилась на обочине. «Иж», в свою очередь, столкнулся со встречной Kia Soul. Иномарка от удара вылетела в кювет.

36-летний водитель автомобиля «Иж» от полученных травм скончался на месте, водитель иномарки получил различные повреждения. Окончательную причину и все обстоятельства случившегося предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

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Двойное ДТП на трассе Тула - Новомосковск, Фото: 1
Двойное ДТП на трассе Тула - Новомосковск, Фото: 2
Двойное ДТП на трассе Тула - Новомосковск, Фото: 3
Двойное ДТП на трассе Тула - Новомосковск, Фото: 4
Двойное ДТП на трассе Тула - Новомосковск, Фото: 5
Двойное ДТП на трассе Тула - Новомосковск, Фото: 6
Двойное ДТП на трассе Тула - Новомосковск, Фото: 7
Двойное ДТП на трассе Тула - Новомосковск, Фото: 8
Двойное ДТП на трассе Тула - Новомосковск, Фото: 9
Двойное ДТП на трассе Тула - Новомосковск, Фото: 10
Двойное ДТП на трассе Тула - Новомосковск, Фото: 11
Двойное ДТП на трассе Тула - Новомосковск, Фото: 12
Двойное ДТП на трассе Тула - Новомосковск, Фото: 13
Двойное ДТП на трассе Тула - Новомосковск, Фото: 14
Двойное ДТП на трассе Тула - Новомосковск, Фото: 15
Двойное ДТП на трассе Тула - Новомосковск, Фото: 16
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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 12:01 +2
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