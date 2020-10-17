В центре Тулы частично ограничено движение и стоянка транспорта

Сегодня, 18 октября, тульский «Арсенал» сыграет с «Уралом». Для обеспечения безопасности дорожного движения в центре Тулы введены ограничения для транспорта.

По ул. Жаворонкова, на участке от ул. М. Тореза до пр. Ленина и по ул. Агеева, на участке от ул. Н. Руднева до пр. Ленина до 22.00 запрещено движение, остановка и стоянка всех видов транспортных средств.