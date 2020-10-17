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В центре Тулы частично ограничено движение и стоянка транспорта

В центре Тулы частично ограничено движение и стоянка транспорта

Это связано с проведением матча «Арсенал – «Урал».

Сегодня, 18 октября, тульский «Арсенал» сыграет с «Уралом». Для обеспечения безопасности дорожного движения в центре Тулы введены ограничения для транспорта.

По ул. Жаворонкова, на участке от ул. М. Тореза до пр. Ленина и по ул. Агеева, на участке от ул. Н. Руднева до пр. Ленина до 22.00 запрещено движение, остановка и стоянка всех видов транспортных средств.

Матч начнётся в 14.00. Текстовую трансляцию читайте позже на Myslo!

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сегодня, в 11:28 0
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