В центре Тулы частично ограничено движение и стоянка транспорта
Это связано с проведением матча «Арсенал – «Урал».
Сегодня, 18 октября, тульский «Арсенал» сыграет с «Уралом». Для обеспечения безопасности дорожного движения в центре Тулы введены ограничения для транспорта.
По ул. Жаворонкова, на участке от ул. М. Тореза до пр. Ленина и по ул. Агеева, на участке от ул. Н. Руднева до пр. Ленина до 22.00 запрещено движение, остановка и стоянка всех видов транспортных средств.
Матч начнётся в 14.00. Текстовую трансляцию читайте позже на Myslo!
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