В Белевском районе перезахоронили останки красноармейцев и детдомовцев

Фото предоставлено участниками экспедиции

Более 90 воинов и 50 детей погибли в годы Великой Отечественной войны.

В селе Николо-Гастунь Белевского района состоялась торжественная церемония перезахоронения останков воинов Красной армии и воспитанников детского дома, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Всего было захоронено 92 солдата и офицера и 50 детей, обнаруженных в ходе поисковой экспедиции военно-исторического клуба «Славный» и отряда «Штурм».

На месте нового захоронения на средства предпринимателей, финансировавших поисковую экспедицию, планируется возвести мемориальный комплекс.