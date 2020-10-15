В Тульской области «похоронили» живую пенсионерку

Эскулапы спутали документы и сообщили родственникам, что их бабушка умерла. Ну с кем не бывает, да?

В Щекинском районе сумели «отличиться» врачи районной больницы.

По нашей информации, врачи скорой привезли в больницу двух пациенток: одной из них было 74 года, а второй — 83.

74-летняя пенсионерка умерла, ее хоронили в закрытом гробу. Вот только медики перепутали документы и «умершей» оказалась 83-летняя женщина. О ее смерти сообщили родственникам.

Близкие были, мягко говоря, шокированы, когда их «скончавшаяся» бабушка вернулась из больницы домой!

Ситуацию прокомментировали в региональном минздраве:

– По результатам служебной проверки, проведенной министерством здравоохранения Тульской области в Щекинской районной больнице, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Им объявлен выговор с последующим лишением стимулирующих выплат. Родственникам пациентки принесены извинения за сложившуюся ситуацию.