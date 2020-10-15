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Тульским художникам предложили оформить путеводитель по городу: победителю – 50 000 рублей

Тульским художникам предложили оформить путеводитель по городу: победителю – 50 000 рублей

Музей станка творческого индустриального кластера «Октава» и Тульский комитет по туризму объявляют о запуске конкурса «Открывая Тулу».

Тульские художники и иллюстраторы поборются за ценный приз, а победитель конкурса нарисует иллюстрации к новому путеводителю по городу.

Конкурс пройдет в несколько этапов. Сбор работ будет идти до 2 ноября. После экспертное жюри отберет пятерку финалистов. До 12 ноября в Туле пройдет городское голосование, на котором тулякам предложат отобрать лучшего из пятерки финалистов.

Именно этот художник или иллюстратор получит не только возможность разработки нового путеводителя по Туле, но и 50 000 рублей.

Финальная отрисовка путеводителя закончится до середины декабря, а его презентация пройдет до конца года.

В качестве тестового задания художникам необходимо нарисовать в свободной форме здание нового Музея оружия.

Заявки на участие принимаются на e-mail: infomuseum@oktavaklaster.ru, в теме письма необходимо указать ФИО участника, а также прикрепить заполненную по форме заявку участника и изображение здания Тульского государственного Музея оружия. Изображение должно быть в высоком разрешении.

Скачать форму заявки, узнать подробнее о порядке проведения конкурса, этапах, предоставлении конкурсных работ можно на сайте.

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