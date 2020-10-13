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За сдачу чужих машин на металлолом тулячка 21 месяц проведёт в колонии
Кадр из фильма "Берегись автомобиля", "Мосфильм", 1966 год

За сдачу чужих машин на металлолом тулячка 21 месяц проведёт в колонии

Женщина украла две легковушки прямо с парковки многоквартирного дома.

Ленинский районный суд рассмотрел уголовное дело по обвинению местной жительницы в краже двух автомобилей. В ноябре прошлого года женщина вызвала эвакуатор, который вывез припаркованные во дворе одного из домов легковушки – Chery и «Волгу», на пункт приёма металлолома. Мы писали об этом здесь.

Водителю эвакуатора женщина представилась сотрудницей управляющей компании, поэтому её просьба не вызвала у него подозрений. Сумма материального ущерба превысила 80 тысяч рублей.

Суда находчивая воровка дожидалась под подпиской о невыезде. Ей назначено наказание в виде 1 года и 9 месяцев колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

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