Фото из архива Myslo.
Тулячка вызвала эвакуатор и сдала припаркованные во дворе машины на металлолом
Женщина причинила автовладельцам ущерб на сумму более 89 тысяч рублей.
В Ленинский районный суд поступило дело о необычной краже. Как сообщается в материалах дела, 26 ноября 2019 года тулячка вызвала в один из дворов эвакуатор, представилась эвакуаторщику сотрудницей управляющей компании и попросила его вывезти два припаркованных автомобиля — Chery и ГАЗ. По указанию мошенницы водитель привез машины в пункт приема металлолома.
Таким образом, одному из владельцев транспортного средства был нанесен ущерб в 57 605 рублей, другому — в 31 622 рублей.
Как сообщает Управление Судебного департамента Тульской области, обвиняемая находится под подпиской о невыезде.
Максимальное наказание по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ — лишение свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы до одного года.
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