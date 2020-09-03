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Тулячка вызвала эвакуатор и сдала припаркованные во дворе машины на металлолом
Фото из архива Myslo.

Тулячка вызвала эвакуатор и сдала припаркованные во дворе машины на металлолом

Женщина причинила автовладельцам ущерб на сумму более 89 тысяч рублей.

В Ленинский районный суд поступило дело о необычной краже. Как сообщается в материалах дела, 26 ноября 2019 года тулячка вызвала в один из дворов эвакуатор, представилась эвакуаторщику сотрудницей управляющей компании и попросила его вывезти два припаркованных автомобиля — Chery и ГАЗ. По указанию мошенницы водитель привез машины в пункт приема металлолома.
 
Таким образом, одному из владельцев транспортного средства был нанесен ущерб в 57 605 рублей, другому — в 31 622 рублей.
 
Как сообщает Управление Судебного департамента Тульской области, обвиняемая находится под подпиской о невыезде.
 
 

Максимальное наказание по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ — лишение свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы до одного года.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:15 +16
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