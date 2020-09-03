Тулячка вызвала эвакуатор и сдала припаркованные во дворе машины на металлолом

Фото из архива Myslo.

Женщина причинила автовладельцам ущерб на сумму более 89 тысяч рублей.

В Ленинский районный суд поступило дело о необычной краже. Как сообщается в материалах дела, 26 ноября 2019 года тулячка вызвала в один из дворов эвакуатор, представилась эвакуаторщику сотрудницей управляющей компании и попросила его вывезти два припаркованных автомобиля — Chery и ГАЗ. По указанию мошенницы водитель привез машины в пункт приема металлолома.

Таким образом, одному из владельцев транспортного средства был нанесен ущерб в 57 605 рублей, другому — в 31 622 рублей.

Как сообщает Управление Судебного департамента Тульской области, обвиняемая находится под подпиской о невыезде.