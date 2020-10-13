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В плавскую колонию пытались перебросить 60 мобильников
Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

В плавскую колонию пытались перебросить 60 мобильников

Ассортимент небольшого салона мобильной связи был упакован в 22 свёртка.

Сотрудникам исправительной колонии № 4, расположенной в Плавском районе, удалось задержать трёх жителей Подмосковья, которые пытались переправить на территорию режимного объекта крупную партию запрещённых предметов.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления ФСИН России, у задержанных изъяли 60 мобильных телефонов, 38 зарядных устройств, 2 Wi-Fi роутера, 4 флэш-карты, 10 мобильных гарнитур и 2 MP3-плеера.

Всё это сообщники упаковали в 22 свёртка, обмотанных канцелярским скотчем и сделанных на манер ручных гранат – для удобства броска. «Посылка» предназначалась одному из осужденных, в отношении которого сейчас проводится проверка. В отношении «почтальонов» составлены административные протоколы по ст. 19.12 КоАП РФ.

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Тульская областьПлавский район

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