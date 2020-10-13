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В Кимовском районе руководителя предприятия оштрафовали за сброс отходов в Дон

В Кимовском районе руководителя предприятия оштрафовали за сброс отходов в Дон

Директор ООО «Донской» привлечён к ответственности по трём статьям КоАП РФ.

Кимовская межрайонная прокуратура проверила информацию, поступившую от общественников из организации «Экологическая защита» о несанкционированных сбросах стоков в Дон. Как выяснилось, сточные воды в реку сливало предприятие ООО «Донской».

В ходе проверки установлено, что у организации нет решения о предоставлении водного объекта в пользование. Кроме того, в нормативы образования отходов и лимиты на их размещение не внесены сведения об отходах IV класса опасности, образуемых от эксплуатации пылегазоочистной установки, не составлены соответствующие документы.

В результате директор ООО «Донской» привлечён к административной ответственности сразу по трём статьям КоАП РФ за нарушение законодательства в сфере охраны окружающей среды. Ему назначены штрафы на общую сумму в 33 тысячи рублей. Все выявленные нарушения устранены.

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Место
Кимовский район

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