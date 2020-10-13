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Главный пульмонолог Тульской области расскажет, как сохранить здоровье лёгких
Очередной прямой эфир из цикла «Отвечают врачи» состоится в среду, 14 октября.
В официальной группе минздрава Тульской области «ВКонтакте» 14 октября, в 12.00, пройдёт очередной прямой эфир из цикла «Отвечают врачи».
Он приурочен ко Всемирному дню легочного здоровья. На вопросы пользователей ответит главный пульмонолог Тульской области Арсен Басилая.
Врач расскажет о симптомах и диагностике болезней легких, видах терапии. В ходе прямого эфира также пойдет речь об опасности самолечения острых респираторных заболеваний и возможных осложнениях в случае, если пациент своевременно не обращается к врачу.
Свои вопросы жители могут задать в личных сообщениях группы или в комментариях во время трансляции.
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