«Весь синий, думали – умер!»: в Туле на ул. Кутузова прохожие спасли жизнь человеку

Вечером 9 октября на ул. Кутузова в Туле в районе дома №43-б прохожие обнаружили лежащего на земле молодого мужчину. Как рассказали Myslo очевидцы происшествия, человек упал без сознания: «Он был весь синий, мы думали, что он уже мёртв».

Однако никто не опустил руки. Очевидцы стали оказывать мужчине первую медицинскую помощь. Кто-то звонил в службу спасения, другие побежали к проезжей части, где им удалось остановить проезжавшую карету скорой помощи. К спасению человека подключились врачи.

Мужчину удалось спасти. Медики доставили его в больницу. Что стало причиной приступа, неизвестно.