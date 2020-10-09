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«Весь синий, думали – умер!»: в Туле на ул. Кутузова прохожие спасли жизнь человеку

«Весь синий, думали – умер!»: в Туле на ул. Кутузова прохожие спасли жизнь человеку

По словам очевидцев мужчине стало плохо.

Вечером 9 октября на ул. Кутузова в Туле в районе дома №43-б прохожие обнаружили лежащего на земле молодого мужчину. Как рассказали Myslo очевидцы происшествия, человек упал без сознания: «Он был весь синий, мы думали, что он уже мёртв». 

Однако никто не опустил руки. Очевидцы стали оказывать мужчине первую медицинскую помощь. Кто-то звонил в службу спасения, другие побежали к проезжей части, где им удалось остановить проезжавшую карету скорой помощи. К спасению человека подключились врачи.

Мужчину удалось спасти. Медики доставили его в больницу. Что стало причиной приступа, неизвестно.

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