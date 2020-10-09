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Как в Туле убирали автохлам

Как в Туле убирали автохлам

Сегодня, 9 октября, в разных округах города убрали три брошенные машины. Публикуем фотографии и видео.

Специалисты главных управлений по территориальным округам выявили бесхозяйные транспортные средства на ул. Щегловская засека, 30, ул. Металлургов, 1-а, в Городском переулке, 30 и на ул. Демонстрации, 9.

Напомним, в Туле создана комиссия по принудительной эвакуации транспортных средств. В ее состав входят представители управления по благоустройству администрации города Тулы, управления по административно-техническому надзору, главного управления по территориальному округу, МКУ «Сервисный центр города Тулы».

По ее решению в соответствии с постановлением администрации города Тулы от 6.12.2017 № 4036 «Об утверждении Положения об эвакуации транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) на территории муниципального образования город Тула» сегодня три брошенных транспортных средства эвакуированы.

Собственник припаркованного у дома 30 по Городскому переулку автомобиля убрал его самостоятельно.

С начала года в Туле эвакуировано порядка 20 машин.

Бесхозные авто подлежат эвакуации в случае, если:

  • находятся в аварийном состоянии, в том числе после пожара, или разукомплектованы;
  • являются местом несанкционированного складирования отходов;
  • создают препятствия дорожному движению, работе уборочной и специализированной техники, проезду во дворы.

Владельцы транспортных средств могут вернуть их, а также и находящееся внутри машин имущество в течение месяца с момента эвакуации. Для этого собственнику необходимо представить в комиссию по эвакуации соответствующее заявление и предъявить документы о правах на транспортное средство. Но с владельца удержат стоимость расходов, связанных с эвакуацией и хранением транспортного средства.

 
 
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 18:15 +9
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