Появилось фото человека, возможно, причастного к исчезновению школьницы в Тульской области

Фото предположительное. Вглядитесь: возможно, вам знаком этот человек.

Поиски пропавшей 5 октября в Богородицке 15-летней Марии Дементьевой продолжаются. Девочка не вернулась домой после занятия во Дворце детского творчества. Позже стало известно, что на урок по фортепиано она так и не попала.

Камеры видеонаблюдения запечатлели ее трижды — идущей по детской площадке, по мосту в парк и по парку. На всех кадрах за ней по пятам идет неизвестный мужчина. Он сохраняет дистанцию — не отстает от девочки и не догоняет ее.

Один из пользователей соцсетей обработал в фотошопе скрин с опубликованных видео, получив примерное фото возможного преступника:

Оно кардинально отличается от того портрета, который был составлен с помощью фоторобота: