Появилось фото человека, возможно, причастного к исчезновению школьницы в Тульской области
Фото предположительное. Вглядитесь: возможно, вам знаком этот человек.
Поиски пропавшей 5 октября в Богородицке 15-летней Марии Дементьевой продолжаются. Девочка не вернулась домой после занятия во Дворце детского творчества. Позже стало известно, что на урок по фортепиано она так и не попала.
Камеры видеонаблюдения запечатлели ее трижды — идущей по детской площадке, по мосту в парк и по парку. На всех кадрах за ней по пятам идет неизвестный мужчина. Он сохраняет дистанцию — не отстает от девочки и не догоняет ее.
Один из пользователей соцсетей обработал в фотошопе скрин с опубликованных видео, получив примерное фото возможного преступника:
Оно кардинально отличается от того портрета, который был составлен с помощью фоторобота:
В поисках Марии ежедневно участвуют сотни сотрудников полиции и Росгвардии, следователи, поисковики, а также неравнодушные граждане.
Полицейские просят граждан, которые знают что-либо о местонахождении Марии Дементьевой или которым знаком мужчина с видео, сообщить об этом в полицию по следующим номерам: 32-22-49 (Тула), 8 (48761) 2-3-90 (Богородицк), а также по телефонам 02 или 112.