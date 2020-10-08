Появилось еще одно видео по делу об исчезновении школьницы в Тульской области

Кадр из видео.

15-летняя Мария Дементьева пропала три дня назад – 5 октября.

В сети появилось еще одно видео подозреваемого в причастности к исчезновению школьницы в Богородицке. На видеозаписи запечатлен, предположительно, человек, который следовал за 15-летней Марией Дементьевой по мосту.

Сравните два видео с камер:

А вот фоторобот этого человека:

Отметим, что в Богородицке продолжаются поиски девочки. Как стало известно Myslo, полиция рассматривает разные версии ее исчезновения, в том числе и самовольный уход из дома.

Как организованы поиски, читайте в нашей статье здесь.

Напомним, девочка пропала 5 октября, по факту ее безвестного исчезновения следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Полицейские просят граждан, которые знают что-либо о местонахождении Марии Дементьевой или которым знаком мужчина с видео, сообщить об этом в полицию по следующим номерам: 32-22-49 (Тула), 8 (48761) 2-3-90 (Богородицк), а также по телефонам 02 или 112.