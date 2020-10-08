Lexus и Toyota: В ДТП на ул. Фрунзе пострадали три человека

Вечером 8 октября в районе пересечения улиц Революции и Фрунзе в Туле произошло ДТП с участием автомобилей Lexus LX-570 и Toyota Camry.

По предварительной информации, внедорожник следовал вверх по ул. Фрунзе в направлении улицы Первомайская, а Toyota предположительно, пересекала перекресток по ул. Революции.

От удара Toyota врезалась в дерево, вылетев с проезжей части. По информации на момент публикации новости в аварии пострадали трое: водитель Lexus, а также водитель и пассажир Toyota.

Окончательную причину ДТП смогут установить сотрудники ГИБДД.