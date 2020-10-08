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Lexus и Toyota: В ДТП на ул. Фрунзе пострадали три человека

Lexus и Toyota: В ДТП на ул. Фрунзе пострадали три человека

Публикуем фотографии с места событий.

Вечером 8 октября в районе пересечения улиц Революции и Фрунзе в Туле произошло ДТП с участием автомобилей Lexus LX-570 и Toyota Camry.

По предварительной информации, внедорожник следовал вверх по ул. Фрунзе в направлении улицы Первомайская, а Toyota предположительно, пересекала перекресток по ул. Революции. 

От удара Toyota врезалась в дерево, вылетев с проезжей части. По информации на момент публикации новости в аварии пострадали трое:  водитель Lexus, а также водитель и пассажир Toyota. 

Окончательную причину ДТП смогут установить сотрудники ГИБДД.

Галерея
В ДТП на ул. Фрунзе пострадали трое, Фото: 1
В ДТП на ул. Фрунзе пострадали трое, Фото: 2
В ДТП на ул. Фрунзе пострадали трое, Фото: 3
В ДТП на ул. Фрунзе пострадали трое, Фото: 4
В ДТП на ул. Фрунзе пострадали трое, Фото: 5
В ДТП на ул. Фрунзе пострадали трое, Фото: 6
В ДТП на ул. Фрунзе пострадали трое, Фото: 7
В ДТП на ул. Фрунзе пострадали трое, Фото: 8
В ДТП на ул. Фрунзе пострадали трое, Фото: 9
В ДТП на ул. Фрунзе пострадали трое, Фото: 10
В ДТП на ул. Фрунзе пострадали трое, Фото: 11
В ДТП на ул. Фрунзе пострадали трое, Фото: 12
В ДТП на ул. Фрунзе пострадали трое, Фото: 13
В ДТП на ул. Фрунзе пострадали трое, Фото: 14
В ДТП на ул. Фрунзе пострадали трое, Фото: 15
В ДТП на ул. Фрунзе пострадали трое, Фото: 16
В ДТП на ул. Фрунзе пострадали трое, Фото: 17
В ДТП на ул. Фрунзе пострадали трое, Фото: 18
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Авторы: Юлия Королева, Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
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