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Тулячка на Mitsubishi перепутала педали и врезалась в дом

Тулячка на Mitsubishi перепутала педали и врезалась в дом

Кроме того, иномарка зацепила старенький «Москвич».

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 5 октября в Туле рядом с домом № 93 по ул. Льва Толстого произошло ДТП. По предварительной информации, водитель Mitsubishi Outlander решила переставить автомобиль на другое место и, предположительно, перепутала педали. В результате чего газанула, и машина, задев старенький «Москвич», врезалась в стену пятиэтажки.

К счастью, обошлось без пострадавших. Сама женщина пояснила сотрудникам ГИБДД, что не понимает, как так получилось.

Все обстоятельства ДТП предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.

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"Мицубиси" врезался в дом, Фото: 1
"Мицубиси" врезался в дом, Фото: 2
"Мицубиси" врезался в дом, Фото: 3
"Мицубиси" врезался в дом, Фото: 4
"Мицубиси" врезался в дом, Фото: 5
"Мицубиси" врезался в дом, Фото: 6
"Мицубиси" врезался в дом, Фото: 7
"Мицубиси" врезался в дом, Фото: 8
"Мицубиси" врезался в дом, Фото: 9
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Авторы: Сергей Стариков, Кристина Вернигорина
Фотограф: Сергей Стариков
вчера, в 21:40 +7
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