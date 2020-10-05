Тулячка на Mitsubishi перепутала педали и врезалась в дом

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 5 октября в Туле рядом с домом № 93 по ул. Льва Толстого произошло ДТП. По предварительной информации, водитель Mitsubishi Outlander решила переставить автомобиль на другое место и, предположительно, перепутала педали. В результате чего газанула, и машина, задев старенький «Москвич», врезалась в стену пятиэтажки.

К счастью, обошлось без пострадавших. Сама женщина пояснила сотрудникам ГИБДД, что не понимает, как так получилось.

Все обстоятельства ДТП предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.