Где в Туле отключат электроэнергию 6 октября

6 октября специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим с 9.00 электроэнергии не будет по следующим адресам:

ул. 1-я Криволученская, 7, 9;

ул. 2-я Криволученская, 25, 44;

ул. 3-я Криволученская, 5-а, 16;

ул. Горельская, 34−120 (чётн.), 19−49 (нечётн.);

ул. Энтузиастов, 28−70 (чётн.), 17−59 (нечётн.);

1-й и 4-й Горельский пр-ды;

2-й Горельский пр-д, 4−32 (чётн.), 5−17 (нечётн.);

3-й Горельский пр-д, 1−10; 5-й Горельский пр-д, 6, 7;

ул. Чаплыгина, 4;

ул. Приупская, 23, 24, 25, 27, 26, 26-б, 28, 28-а;

ул. Аносова, 1, 3, 5, 7, 4, 6;

ул. М. Мазая, 23, 25, 19;

ул. Бардина, 1, 3;

ул. Кутузова, 154, 156, 158;

ул. Доватора, 14;

пер. Театральный, 10;

ул. Ствольная, 1−35 (нечётн.), 4−30 (чётн.), 1-а, 21-а, 23-а, 13-а, 11-а, 5-а;

ул. Набережная Дрейера, 48−50;

ул. Горсовета, 109−121 (нечётн.), 74−104 (чётн.);

1-й пр-д Н. Островского, 2−28 (чётн.), 1−17 (нечётн.);

п. Скуратово: ул. Киреевская, 9−29; ул. Чекалина, 95, 93, 93-а, 93-б, 92, 22, 20; п. Октябрьский, 11, 11-а, 15−21 (нечётн.), 12, 14, 16, 18; СНТ «Лотос»; СНТ-3 «УВД»; СНТ «Волна», ул. Скуратовская, 89-в;

ул. Киреевская, 9−29; ул. Чекалина, 95, 93, 93-а, 93-б, 92, 22, 20; п. Октябрьский, 11, 11-а, 15−21 (нечётн.), 12, 14, 16, 18; СНТ «Лотос»; СНТ-3 «УВД»; СНТ «Волна», ул. Скуратовская, 89-в; п. Угольный: ул. 1-й Квартал, 22, 8, 20, 12, 14, 18, 24, 32, 34, 36, 66, 38-а, 22-а, 26-а, 28-а, 28-б; ул. Асфальтная, 2, 4.