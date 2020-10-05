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В различные национальные сборные вызваны 7 футболистов «Арсенала»

В различные национальные сборные вызваны 7 футболистов «Арсенала»

Чемпионат России уходит на двухнедельную паузу, связанную с матчами сборных.

Полузащитник Александр Ломовицкий приглашен в тренировочный лагерь молодежной сборной России для подготовки к матчам Евро-2021 с Эстонией (Химки, 9 октября) и Латвией (Рига, 13 октября).
 
Хавбеки Юрий Ковалев и Валерий Громыко будут готовиться к матчу плей-офф (полуфинал) на Евро-2020 с Грузией (Тбилиси, 8 октября) и встречам текущего цикла Лиги наций с Литвой (Вильнюс, 11 октября) и Казахстаном (Минск, 14 октября).
 
Защитник Гиа Григалава отправится в расположение сборной Грузии для подготовки к игре с Белоруссией 8 октября и матчам Лиги наций с Арменией (Ереван, 11 октября) и Северной Македонией (Скопье, 14 октября).
 
Полузащитник сборной Болгарии Георги Костадинов вызван на полуфинальный матч плей-офф Евро-2020 с Венгрией (София, 8 октября) и встречи Лиги наций с Финляндией (Хельсинки, 11 октября) и Уэльсом (София, 14 октября).
 
Замбийские хавбеки Эванс и Кингс Кангва отправятся на товарищеские матчи с Конго (7 октября), Кенией (11 октября) и ЮАР (13 октября).
 
Сюжет: Арсенал
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
вчера, в 22:02 +1
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