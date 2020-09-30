Внимание, розыск: Под Тулой пропала 13-летняя девочка

Вика Гололобова ушла из дома 28 сентября и не вернулась.

В поселке Барсуки пропала Виктория Гололобова, 13 лет. 28 сентября 2020 года она ушла из дома и с тех пор о ней ничего не известно.

Приметы Вики: рост 150 см, xудощавого телосложения, карие глаза, волосы светло-русые, длинные, прямые.

Одета: серебристая куртка с капюшоном, синие джинсы, бежево-голубые матерчатые тапочки на резиновой подошве.

В УМВД России по Тульской области Myslo сообщили, что на поиски девочки брошены значительные силы тульской полиции. Ребенка ищут в том числе с помощью квадрокоптеров, прочесывают местность.

К поискам подключились волонтеры «Лизы Алерт».