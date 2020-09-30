Внимание, розыск: Под Тулой пропала 13-летняя девочка
Вика Гололобова ушла из дома 28 сентября и не вернулась.
В поселке Барсуки пропала Виктория Гололобова, 13 лет. 28 сентября 2020 года она ушла из дома и с тех пор о ней ничего не известно.
Приметы Вики: рост 150 см, xудощавого телосложения, карие глаза, волосы светло-русые, длинные, прямые.
Одета: серебристая куртка с капюшоном, синие джинсы, бежево-голубые матерчатые тапочки на резиновой подошве.
В УМВД России по Тульской области Myslo сообщили, что на поиски девочки брошены значительные силы тульской полиции. Ребенка ищут в том числе с помощью квадрокоптеров, прочесывают местность.
К поискам подключились волонтеры «Лизы Алерт».
Если вам что-либо известно о местонахождении Виктории, звоните по телефонам:
8 (800) 700-54-52или 112.
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