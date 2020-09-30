новости
новости
Регистрация
Внимание, розыск: Под Тулой пропала 13-летняя девочка

Внимание, розыск: Под Тулой пропала 13-летняя девочка

Вика Гололобова ушла из дома 28 сентября и не вернулась.

В поселке Барсуки пропала Виктория Гололобова, 13 лет. 28 сентября 2020 года она ушла из дома и с тех пор о ней ничего не известно.

Приметы Вики: рост 150 см, xудощавого телосложения, карие глаза, волосы светло-русые, длинные, прямые.

Одета: серебристая куртка с капюшоном, синие джинсы, бежево-голубые матерчатые тапочки на резиновой подошве.

В УМВД России по Тульской области Myslo сообщили, что на поиски девочки брошены значительные силы тульской полиции. Ребенка ищут в том числе с помощью квадрокоптеров, прочесывают местность.
 

К поискам подключились волонтеры «Лизы Алерт».

 

Если вам что-либо известно о местонахождении Виктории, звоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

 

 

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 10:40 +1
Другие статьи по темам
Событие
розыскГололобова ВикторияЛиза Алерт
Место
Тульская областьТулаБарсуки

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Ставим рекорды с Ростсельмаш и получаем кроссовер!
Ставим рекорды с Ростсельмаш и получаем кроссовер!
«Белевские сладости» угостили туляков в День города пастилой, смоквой и зефиром
«Белевские сладости» угостили туляков в День города пастилой, смоквой и зефиром
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.