В Новомосковске налетчица вломилась в квартиру и напала на хозяйку

Новомосковский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы, которая обвиняется в разбое. Установлено, что 17 января она приехала к дому потерпевшей и, позвонив в домофон, представилась работницей горгаза.

Попав в подъезд, женщина надела шапку с прорезями для глаз, хозяйственные перчатки и вломилась в квартиру. Угрожая хозяйке, она брызнула ей в лицо из перцового баллончика и, повалив на пол, сдавила шею потерпевшей рукой, требуя отдать золотые украшения и наличность.

Хозяйка попыталась оказать сопротивление и получила несколько ударов стеклянной вазой по голове. Убедившись, что денег и золота в квартире нет, налётчица скрылась. Суд приговорил её к четырем с половиной годам колонии общего режима.