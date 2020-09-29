В Туле состоялась приемка ремонта ул. Ф. Энгельса: эксперты рассказали о причинах закрытия участка для машин

Ремонт трамвайных путей и проезжей части на ул. Ф. Энгельса в Туле завершен. Сегодня состоялась приёмка ремонта, в которой приняли участие представители общественности, правоохранительных органов, администрации и компании-подрядчика.

Работы на ул. Ф. Энгельса велись все лето – на участке от ул. Советская до ул. Первомайская (более 1,5 км) в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Общая сметная стоимость работ по ремонту составляет более 185 млн рублей.

Дмитрий Ярцев – Всего по программе БКАД в Туле в этом году ремонт велся девяти участках улиц: Демонстрации, Первомайская, Ф.Энгельса, Болдина и др. К ремонту на Энгельса подошли комплексно: уложено новое асфальтовое покрытие проезжей части, полностью проведена замена рельсошпальной решетки, обновлено межрельсовое пространство, для увеличения пропускной способности расширена проезжая часть, отремонтированы съезды, благоустроены остановочные площадки, появились новые парковочные карманы, нанесена разметка и установлены дорожные знаки, модернизированы светофоры, – рассказал начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Тулы Дмитрий Ярцев.

Он отметил, что работы проводились с учетом пожелания жителей и предпринимателей, которые в процессе ремонта отмечали опасения по поводу уклона тротуара, занижения бордюров для создания доступного для людей с ограниченными возможностями пространства.

– Были предусмотрены поперечные уклоны, чтобы вода во время дождей отходила от домов и шла в ливневую канализацию. Где была необходимость занижения бордюров, все это выполнено, – пояснил руководитель управления.

Сегодня качество дорог оценили общественники.

Дмитрий Борисов – Основные работы полностью завершены, осталось лишь обустройство газонов и другие косметические моменты. По окончании ремонта были взяты пробы всех видов асфальта, уложенного на этой дороге на соответствие контрольно-измерительных показателей заявленным в конкурсной документации. Все пробы показали полное соответствие заказанным работам. Гарантийный срок – 7 лет, – пояснил заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Борисов.

Обновление внешнего облика улицы – это не единственное новшество. Изменилась и организация движения автомобильного транспорта. Теперь проезд по ул. Энгельса в сторону центра города возможен только до ул. Пушкинской. Далее водителям придется свернуть. Это сделано для снятия транспортной нагрузки с улицы и улучшения качества работы общественного транспорта.

– У нас в приоритете пешеходы и общественный транспорт, поэтому мы отдали именно трамваю приоритет на ул. Энгельса, чтобы его пассажиры от Зеленстроя до центра могли доехать за 25-30 минут. На улице Советской запретить въезд машин на трамвайные пути нельзя, потому что это самая загруженная улица и, помимо трамвая, тут есть еще другой общественный транспорт. Мы прорабатываем сейчас еще несколько участков дорог, где можно также отдать предпочтение общественному транспорту.

Нововведения уже оценили пассажиры трамвая.

Евгений Сидоров – Движения общественного транспорта на этой улице действительно не хватало. Поэтому очень рад, что ремонт завершен. Теперь трамваи стали ходить лучше – меньше времени тратится на дорогу. А еще трамвай стал ходить тише и ровнее. Запрет на проезд транспорта до центра поддерживаю, потому что пассажиры трамвая смогут доезжать быстрее. Я даже теперь подумываю отказаться от личного транспорта и ездить на работу на трамвае, – говорит туляк Евгений Сидоров.

Сергей Саакян – Трамвай имеет много плюсов, он не только экологичен, но и имеет самую большую вместимость пассажиров, – отметил советник директора московского института «МосТрансПроект» Сергей Саакян. – Именно поэтому Институт городского транспорта Москвы поддерживает инициативу администрации Тулы о закрытии участка по ул. Энгельса от Пушкинской до Советской по направлению в центр города, чтобы избавить пассажиров трамвая от ожидания по 10-15 минут поворота с Энгельса на Советскую. Дорога была длительное время закрыта для движения и как показала практика, это не создало значительных неудобств и аварийных участков. Поэтому я бы в перспективе предложил администрации города рассмотреть вопрос запрета правого и левого поворотов на улицу Энгельса, чтобы сделать выезд трамвая на Советскую еще более свободным.

Планируется, что в следующем году масштабный ремонт продолжится на Московском шоссе, а также будут обновлены улицы Октябрьская и Металлургов.