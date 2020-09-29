Где в Туле отключат свет 30 сентября

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

ул. Пробная, 81-97 (нечётн.), 97-а, 104-126 (чётн.),

ул. Гармонная, 1-21 (нечётн.), 1-а, 2-а, 2-14 (чётн.),

ул. Осташева, 109-153 (нечётн.), 104-140 (чётн.), 140-а,

ул. Бандикова, 2-а, 4-а, 6-а, 12, 12-а,

ул. М. Смирнова, 105, 107, 115,

ул. Демьянова, 2-а,

ул. Кауля, 19 к. 2, 21, 22-54 (чётн.),

ул. Дрейера, 14,

ул. Луначарского, 44,

3-й Баташевский пр-д,

4-й Баташевский пр-д,

29-й пр-д, 18-52 (чётн.), 1-19 (нечётн.),

25-й пр-д, 2-в,

28-й пр-д, 60-72 (чётн.), 47-51 (нечётн.),

27-й пр-д, 26-а, 28-70 (чётн.), 27-71 (нечётн.),

10-й пр-д, 80-102 (чётн.), 95-115 (нечётн.),

22-й пр-д, 3-26,

23-й пр-д, 3-24,

25-й пр-д, 10, 12,

ул. Хворостухина, 2-б, 2-в,

ул. Вильямса, 12-а,

ул. Шухова, 22-в,

ул. Немцова, 17-а,

ул. Р. Зорге, 19-б,

п. Северный: ул. Центральная, 1-11 (нечётн.),

ул. Набережная, 1-14.