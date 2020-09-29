Где в Туле отключат свет 30 сентября
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:
- ул. Пробная, 81-97 (нечётн.), 97-а, 104-126 (чётн.),
- ул. Гармонная, 1-21 (нечётн.), 1-а, 2-а, 2-14 (чётн.),
- ул. Осташева, 109-153 (нечётн.), 104-140 (чётн.), 140-а,
- ул. Бандикова, 2-а, 4-а, 6-а, 12, 12-а,
- ул. М. Смирнова, 105, 107, 115,
- ул. Демьянова, 2-а,
- ул. Кауля, 19 к. 2, 21, 22-54 (чётн.),
- ул. Дрейера, 14,
- ул. Луначарского, 44,
- 3-й Баташевский пр-д,
- 4-й Баташевский пр-д,
- 29-й пр-д, 18-52 (чётн.), 1-19 (нечётн.),
- 25-й пр-д, 2-в,
- 28-й пр-д, 60-72 (чётн.), 47-51 (нечётн.),
- 27-й пр-д, 26-а, 28-70 (чётн.), 27-71 (нечётн.),
- 10-й пр-д, 80-102 (чётн.), 95-115 (нечётн.),
- 22-й пр-д, 3-26,
- 23-й пр-д, 3-24,
- 25-й пр-д, 10, 12,
- ул. Хворостухина, 2-б, 2-в,
- ул. Вильямса, 12-а,
- ул. Шухова, 22-в,
- ул. Немцова, 17-а,
- ул. Р. Зорге, 19-б,
- п. Северный: ул. Центральная, 1-11 (нечётн.),
- ул. Набережная, 1-14.
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