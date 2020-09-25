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Стали известны сроки восстановления нападающего тульского «Арсенала» Евгения Луценко

Стали известны сроки восстановления нападающего тульского «Арсенала» Евгения Луценко

33-летний форвард получил повреждение во время матча «Арсенал» – «Сочи».

Нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко пропустит более месяца из-за мышечной травмы, пишет портал РИА Новости.
 
33-летний форвард получил повреждение во время матча «Арсенал» – «Сочи».
 
Игра закончилась победой «канониров» со счетом 3:2.
 
Ранее Луценко получал аналогичную травму в августе и из-за нее пропустил три недели, упустив возможность дебютировать за сборную России.
 
 
Сюжет: Арсенал
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
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