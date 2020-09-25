Стали известны сроки восстановления нападающего тульского «Арсенала» Евгения Луценко

33-летний форвард получил повреждение во время матча «Арсенал» – «Сочи».

Ранее Луценко получал аналогичную травму в августе и из-за нее пропустил три недели, упустив возможность дебютировать за сборную России.

33-летний форвард получил повреждение во время матча «Арсенал» – «Сочи».