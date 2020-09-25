Грант на книгу? Туляки выигрывают!

Автор – Галия Трушечкина.

В тургеневской усадьбе с 9 по 13 сентября 2020 года собрались молодые писатели из разных областей Центральной России.

Организатором литературного семинара для молодых писателей выступили Межрегиональный центр провинциальной литературы «Глубинка» и Союз российских писателей при поддержке Фонда Президентских грантов в рамках проекта «Цикл семинаров «Свой голос» для литературно одаренной молодежи Центральной России. Площадкой для проведения семинара был выбран музей-заповедник И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» Орловской области.

Для участия в семинаре авторам, пишущим прозу, нужно было пройти строгий конкурсный отбор. Свои работы на суд жюри прислали более 500 человек. В итоге литературному искусству у мастеров – членов Союза российских писателей обучались 30 молодых начинающих авторов- прозаиков из Тульской, Липецкой, Калужской, Ярославской, Смоленской, Орловской, Белгородской, Костромской, Московской областей и города Москвы.

Тульскую область представили молодые писатели Дмитрий Чеховский, Дарья Стаханова, Сергей Одиноков и Галия Трушечкина.

В течение трех дней семинаристы слушали лекции по теории и практике создания литературных произведений, выполняли творческие задания, участвовали в разборе произведений товарищей по перу.

Мастер-классы для них провели писатели: Михаил Кураев, Светлана Василенко, Ольга Харламова, Андрей Щербак-Жуков, Евгений Константинов и Валерий Анишкин.

Погода позволила провести занятия для трех групп по десять человек как в помещениях музея (галерея, «флигель изгнанника» и др.), так и в живописнейших местах на открытом воздухе.

Кроме того, для участников семинара были проведены экскурсии по Дому-музею И. С. Тургенева , «флигелю изгнанника» и усадебному парку «Спасского-Лутовинова».

Лучшим, по мнению преподавателей, молодым писателям во время закрытия литературного семинара в торжественной обстановке на главной сцене музея-заповедника были вручены сертификаты на получение государственной стипендии Министерства культуры на издание своих книг. Двое из четырех туляков, Дарья Стаханова и Галия Трушечкина, тоже стали стипендиатами и в 2021 году издадут на полученные деньги свои книги.

Каждый участник семинара получил сертификат о прохождении семинара и памятные подарки.