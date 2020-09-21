В Туле росгвардейцы задержали лжегазовщика

Мужчина ранее был пять раз судим за мошенничество, но, видимо, прошлое его ничему не научило.

В Туле сотрудники Росгвардии задержали 28-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, мужчина предлагал жителям одного из многоквартирных домов услуги по установке газовых счетчиков. О назойливом «газовщике» сообщили на пульт дежурного вневедомственной охраны жители дома.

Прибывшие на указанный адрес сотрудники Росгвардии задержали гражданина, который внятно не смог пояснить, чем он, собственно, занимается. Кроме этого, у него не было абсолютно никаких документов.

По информации Myslo, задержанный туляк ранее пять раз был судим за мошенничество.