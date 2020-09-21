Фото: ГУ МЧС России по Тульской области.
21-летняя тулячка пострадала при пожаре
Девушка отравилась угарным газом.
Сегодня, 21 сентября, в 11.43 стало известно о пожаре в одном из домов по улице Маршала Жукова, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
На место происшествия выезжали 6 пожарных расчетов.
Прибыв на указанный адрес в 11.46, пожарные ликвидировали открытое горение за 11 минут.
Сотрудники МЧС спасли 14 человек.
Кроме этого, имеется пострадавшая – 21-летняя девушка, отравившаяся угарным газом.
Причина пожара устанавливается.