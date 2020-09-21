21-летняя тулячка пострадала при пожаре

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области.

Сегодня, 21 сентября, в 11.43 стало известно о пожаре в одном из домов по улице Маршала Жукова, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

На место происшествия выезжали 6 пожарных расчетов.

Прибыв на указанный адрес в 11.46, пожарные ликвидировали открытое горение за 11 минут.

Сотрудники МЧС спасли 14 человек.

Кроме этого, имеется пострадавшая – 21-летняя девушка, отравившаяся угарным газом.

Причина пожара устанавливается.