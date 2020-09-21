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21-летняя тулячка пострадала при пожаре
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области.

21-летняя тулячка пострадала при пожаре

Девушка отравилась угарным газом.

Сегодня,  21 сентября, в 11.43 стало известно о пожаре в одном из домов по улице Маршала Жукова, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

На место происшествия выезжали 6 пожарных расчетов. 

Прибыв на указанный адрес в 11.46, пожарные ликвидировали открытое горение за 11 минут.

Сотрудники МЧС спасли 14 человек.

Кроме этого, имеется пострадавшая – 21-летняя девушка, отравившаяся угарным газом. 

Причина пожара устанавливается.

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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 14:34 +2
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