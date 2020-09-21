Более 4000 нарушителей за три дня: что фиксируют новые камеры в Туле?

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник рассказал о работе новых камер, которые появились на девяти самых опасных перекрестках Тулы. Фиксировать нарушения ПДД они начали уже с 18 сентября.

Родион Дудник – Аварийно опасные перекрестки и места концентрации ДТП были выбраны совместно с сотрудниками ГИБДД и администрацией Тулы. Как показывает практика, установка камер — одна из наиболее эффективных мер в борьбе с нарушителями ПДД.

Напомним, 30 камер появились на девяти перекрестках Тулы:

пр. Ленина и ул. Пушкинская,

пр. Ленина и ул. Первомайская,

пр. Ленина и ул. Жаворонкова,

пр. Ленина и ул. Агеева,

пр. Ленина и ул. 9 Мая,

пр. Ленина и ул. Генерала Маргелова,

пр. Ленина и ул. Скуратовская,

ул. Ложевая и ул. Кирова,

Красноармейский пр. и ул. Дмитрия Ульянова.

Отметим, что на покупку, установку и обслуживание этих камер заключен контракт с подрядчиком на 33 миллиона рублей.

Заместитель директора ГУ «Тулаупрадор» Анна Седова рассказала:

Анна Седова – Это комплексы нового поколения 2020 года выпуска. Они фиксируют все виды правонарушений, совершение которых возможно в местах их установки. Только за трое суток на девяти перекрестках совершено порядка 4000 правонарушений. Это устрашающая цифра, которая говорит о стойком противоправном поведении водителей. Мы призываем всех соблюдать правила, чтобы обезопасить жизнь и здоровье наших граждан!

Камеры фиксируют более 20 видов нарушений ПДД, среди них:

нарушение требований сигнала светофора, стоп-линии и другой разметки,

требований дорожных знаков,

расположения транспортных средств на проезжей части,

выезд на полосу встречного движения,

нарушение скоростного режима.

Обратите внимание. Камеры будут фотографировать и любителей развернуться через пешеходный переход там, где запрещен левый поворот:

Самые частые нарушения тульских водителей — это проезд на запрещенный сигнал светофора и через стоп-линию.

Камеры работают круглосуточно в автоматическом режиме. Материалы ежедневно попадают сначала в «Тулаупрадор», а затем для назначения наказания в подразделение ГИБДД.

По словам Анны Седовой, «письмо счастья» может прийти водителю в течение двух месяцев с момента нарушения ПДД. Будьте внимательны.

Кстати, по иронии судьбы во время записи комментария министра транспорта о работе камер, на глазах у журналистов случилось ДТП — на проспекте Ленина водитель Lexus не справился с управлением при повороте с улицы Пушкинской, проломил забор и врезался в бетонное основание. Словно в подтверждение, что этот перекресток — один из самых аварийных в городе.

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Итак, какие штрафы придется заплатить водителям за нарушения ПДД на перекрестках, где установлены новые камеры?

Проезд на запрещающий сигнал светофора (ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ) — 1000 рублей ,

, Невыполнение требования ПДД об остановке перед стоп-линией (ч. 2 ст. 12.12 КоАП РФ) — 800 рублей.

Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ) — 500 рублей .

. Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (ч. 2 ст. 12.16 КоАП РФ) — от 1000 до 1500 рублей.

Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги (ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ) — 1500 рублей.

Выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, при объезде препятствия (ч. 3 ст. 12.15 КоАП РФ) — от 1000 до 1500 рублей.

Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения (ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ) — 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами от 4 до 6 месяцев.

цифры

На территории Тульской области функционирует система обеспечения, управления и контроля дорожного движения, которая состоит из 168 стационарных камер и 40 передвижных комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

– В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» существует региональный проект по безопасности дорожного движения, в рамках которого мы должны провести ряд мероприятий по снижению мест концентрации ДТП и количеству погибших в авариях, — рассказал Родион Дудник.

До конца года в Тульской области число стационарных камер достигнет 178 штук.