Более 4000 нарушителей за три дня: что фиксируют новые камеры в Туле?
Цифра шокирует.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник рассказал о работе новых камер, которые появились на девяти самых опасных перекрестках Тулы. Фиксировать нарушения ПДД они начали уже с 18 сентября.
Родион Дудник
– Аварийно опасные перекрестки и места концентрации ДТП были выбраны совместно с сотрудниками ГИБДД и администрацией Тулы. Как показывает практика, установка камер — одна из наиболее эффективных мер в борьбе с нарушителями ПДД.
Напомним, 30 камер появились на девяти перекрестках Тулы:
- пр. Ленина и ул. Пушкинская,
- пр. Ленина и ул. Первомайская,
- пр. Ленина и ул. Жаворонкова,
- пр. Ленина и ул. Агеева,
- пр. Ленина и ул. 9 Мая,
- пр. Ленина и ул. Генерала Маргелова,
- пр. Ленина и ул. Скуратовская,
- ул. Ложевая и ул. Кирова,
- Красноармейский пр. и ул. Дмитрия Ульянова.
Отметим, что на покупку, установку и обслуживание этих камер заключен контракт с подрядчиком на 33 миллиона рублей.
Заместитель директора ГУ «Тулаупрадор» Анна Седова рассказала:
Анна Седова
– Это комплексы нового поколения 2020 года выпуска. Они фиксируют все виды правонарушений, совершение которых возможно в местах их установки. Только за трое суток на девяти перекрестках совершено порядка 4000 правонарушений. Это устрашающая цифра, которая говорит о стойком противоправном поведении водителей. Мы призываем всех соблюдать правила, чтобы обезопасить жизнь и здоровье наших граждан!
Камеры фиксируют более 20 видов нарушений ПДД, среди них:
- нарушение требований сигнала светофора, стоп-линии и другой разметки,
- требований дорожных знаков,
- расположения транспортных средств на проезжей части,
- выезд на полосу встречного движения,
- нарушение скоростного режима.
Обратите внимание. Камеры будут фотографировать и любителей развернуться через пешеходный переход там, где запрещен левый поворот:
Самые частые нарушения тульских водителей — это проезд на запрещенный сигнал светофора и через стоп-линию.
Камеры работают круглосуточно в автоматическом режиме. Материалы ежедневно попадают сначала в «Тулаупрадор», а затем для назначения наказания в подразделение ГИБДД.
По словам Анны Седовой, «письмо счастья» может прийти водителю в течение двух месяцев с момента нарушения ПДД. Будьте внимательны.
Кстати, по иронии судьбы во время записи комментария министра транспорта о работе камер, на глазах у журналистов случилось ДТП — на проспекте Ленина водитель Lexus не справился с управлением при повороте с улицы Пушкинской, проломил забор и врезался в бетонное основание. Словно в подтверждение, что этот перекресток — один из самых аварийных в городе.
Итак, какие штрафы придется заплатить водителям за нарушения ПДД на перекрестках, где установлены новые камеры?
- Проезд на запрещающий сигнал светофора (ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ) — 1000 рублей,
- Невыполнение требования ПДД об остановке перед стоп-линией (ч. 2 ст. 12.12 КоАП РФ) — 800 рублей.
- Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ) — 500 рублей.
- Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (ч. 2 ст. 12.16 КоАП РФ) — от 1000 до 1500 рублей.
- Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги (ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ) — 1500 рублей.
- Выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, при объезде препятствия (ч. 3 ст. 12.15 КоАП РФ) — от 1000 до 1500 рублей.
- Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения (ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ) — 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами от 4 до 6 месяцев.
На территории Тульской области функционирует система обеспечения, управления и контроля дорожного движения, которая состоит из 168 стационарных камер и 40 передвижных комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД.
– В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» существует региональный проект по безопасности дорожного движения, в рамках которого мы должны провести ряд мероприятий по снижению мест концентрации ДТП и количеству погибших в авариях, — рассказал Родион Дудник.
До конца года в Тульской области число стационарных камер достигнет 178 штук.