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Более 4000 нарушителей за три дня: что фиксируют новые камеры в Туле?

Более 4000 нарушителей за три дня: что фиксируют новые камеры в Туле?

Цифра шокирует.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник рассказал о работе новых камер, которые появились на девяти самых опасных перекрестках Тулы. Фиксировать нарушения ПДД они начали уже с 18 сентября.

Родион Дудник

– Аварийно опасные перекрестки и места концентрации ДТП были выбраны совместно с сотрудниками ГИБДД и администрацией Тулы. Как показывает практика, установка камер — одна из наиболее эффективных мер в борьбе с нарушителями ПДД.

Напомним, 30 камер появились на девяти перекрестках Тулы:

  • пр. Ленина и ул. Пушкинская,
  • пр. Ленина и ул. Первомайская,
  • пр. Ленина и ул. Жаворонкова,
  • пр. Ленина и ул. Агеева,
  • пр. Ленина и ул. 9 Мая,
  • пр. Ленина и ул. Генерала Маргелова,
  • пр. Ленина и ул. Скуратовская,
  • ул. Ложевая и ул. Кирова,
  • Красноармейский пр. и ул. Дмитрия Ульянова.

Отметим, что на покупку, установку и обслуживание этих камер заключен контракт с подрядчиком на 33 миллиона рублей.

Заместитель директора ГУ «Тулаупрадор» Анна Седова рассказала:

Анна Седова

– Это комплексы нового поколения 2020 года выпуска. Они фиксируют все виды правонарушений, совершение которых возможно в местах их установки. Только за трое суток на девяти перекрестках совершено порядка 4000 правонарушений. Это устрашающая цифра, которая говорит о стойком противоправном поведении водителей. Мы призываем всех соблюдать правила, чтобы обезопасить жизнь и здоровье наших граждан!

Камеры фиксируют более 20 видов нарушений ПДД, среди них:

  • нарушение требований сигнала светофора, стоп-линии и другой разметки,
  • требований дорожных знаков,
  • расположения транспортных средств на проезжей части,
  • выезд на полосу встречного движения,
  • нарушение скоростного режима.

Обратите внимание. Камеры будут фотографировать и любителей развернуться через пешеходный переход там, где запрещен левый поворот:

Самые частые нарушения тульских водителей — это проезд на запрещенный сигнал светофора и через стоп-линию.

Камеры работают круглосуточно в автоматическом режиме. Материалы ежедневно попадают сначала в «Тулаупрадор», а затем для назначения наказания в подразделение ГИБДД.

По словам Анны Седовой, «письмо счастья» может прийти водителю в течение двух месяцев с момента нарушения ПДД. Будьте внимательны.

Кстати, по иронии судьбы во время записи комментария министра транспорта о работе камер, на глазах у журналистов случилось ДТП — на проспекте Ленина водитель Lexus не справился с управлением при повороте с улицы Пушкинской, проломил забор и врезался в бетонное основание. Словно в подтверждение, что этот перекресток — один из самых аварийных в городе.

сколько стоит нарушить пдд на проспекте

Итак, какие штрафы придется заплатить водителям за нарушения ПДД на перекрестках, где установлены новые камеры?

  • Проезд на запрещающий сигнал светофора (ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ) — 1000 рублей,
  • Невыполнение требования ПДД об остановке перед стоп-линией (ч. 2 ст. 12.12 КоАП РФ) — 800 рублей.
  • Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ) — 500 рублей.
  • Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (ч. 2 ст. 12.16 КоАП РФ) — от 1000 до 1500 рублей.
  • Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги (ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ) — 1500 рублей.
  • Выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, при объезде препятствия (ч. 3 ст. 12.15 КоАП РФ) — от 1000 до 1500 рублей.
  • Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения (ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ) — 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами от 4 до 6 месяцев.
цифры

На территории Тульской области функционирует система обеспечения, управления и контроля дорожного движения, которая состоит из 168 стационарных камер и 40 передвижных комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

– В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» существует региональный проект по безопасности дорожного движения, в рамках которого мы должны провести ряд мероприятий по снижению мест концентрации ДТП и количеству погибших в авариях, — рассказал Родион Дудник.

До конца года в Тульской области число стационарных камер достигнет 178 штук.

Галерея
Новые камеры на проспекте Ленина, Фото: 1
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Новые камеры на проспекте Ленина, Фото: 4
Новые камеры на проспекте Ленина, Фото: 5
Новые камеры на проспекте Ленина, Фото: 6
Новые камеры на проспекте Ленина, Фото: 7
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Новые камеры на проспекте Ленина, Фото: 9
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Новые камеры на проспекте Ленина, Фото: 16
Новые камеры на проспекте Ленина, Фото: 17
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Новые камеры на проспекте Ленина, Фото: 22
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 15:50 +17
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