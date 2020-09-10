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Тулячка поверила интернет-признаниям в любви и перевела аферисту 5 тысяч евро
Изображение PublicDomainPictures с сайта Pixabay.

Тулячка поверила интернет-признаниям в любви и перевела аферисту 5 тысяч евро

Обманщик обещал пенсионерке, что женится на ней, а деньги обязательно отдаст.

Полицейские работают над установкой личности злоумышленника, который воспользовался доверчивостью 62-летней тулячки. Предполагается, что женщина подружилась в социальной сети с мужчиной, который представился иностранцем. Брачный аферист убедил свою жертву, что мечтает о свадьбе и готов приехать в Россию. Но этому мешает отсутствие денег, которые нужны для оформления документов.
 
«Он убедил тулячку осуществить ему денежный перевод, рассказав, что по приезде сможет применить свои профессиональные способности для ведения собственного бизнеса, вернуть потраченное и обеспечить семью. Женщина взяла в банке кредит, добавила личные сбережения и отправила всё по указанному счету», — рассказали Myslo в региональной полиции.
 
Естественно, после перевода аферист перестал выходить на связь. Женщина долго ждала, что он всё же появится, а потом решила пойти в полицию.
 
Полицейские напоминают о важности проверки всех сведений о неизвестных адресатах, которые под различными предлогами просят перевести деньги.
 
Особенно важно не осуществлять переводы крупных сумм, не убедившись в надежности получателя и не посоветовавшись со знакомыми или родственниками. Эти действия помогут не стать жертвами обмана.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:59 +3
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