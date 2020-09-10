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В администрации Тулы новые назначения

В администрации Тулы новые назначения

Соответствующее распоряжение подписал Дмитрий Миляев.

На должность начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству назначен Дмитрий Ярцев. Ранее он занимал должность заместителя управления по транспорту и дорожному хозяйству.

Алексей Сорокин назначен на должность начальника управления градостроительства и архитектуры.

Вопросы в сферах архитектуры, градостроительства, транспорта и дорожного хозяйства будет курировать первый заместитель главы администрации города Тулы Юрий Тимонин.

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 14:20 +1
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