В администрации Тулы новые назначения

На должность начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству назначен Дмитрий Ярцев. Ранее он занимал должность заместителя управления по транспорту и дорожному хозяйству.

Алексей Сорокин назначен на должность начальника управления градостроительства и архитектуры.

Вопросы в сферах архитектуры, градостроительства, транспорта и дорожного хозяйства будет курировать первый заместитель главы администрации города Тулы Юрий Тимонин.