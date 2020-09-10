В Туле пройдет сольный концерт Мари Краймбрери

Певица представит программу «МЕЛКАЯ ЗДЕСЬ». Это не просто название, это — факт, с которым в этом году пришлось смириться даже самым отъявленным критикам. Не выговаривать ее фамилию сегодня могут только от зависти.

В прошлом году Мари Краймбрери выступала в Туле на открытии молодежного пространства «Газон». За прошедший год молодая, но дерзкая певица сумела поломать все возможные стереотипы, доказав что понятие «формат» просто отсутствует, если ты честен, в первую очередь, с самим собой.

От поп-хитов «На тату» и «Мне так хорошо» до совместного трека с Гуфом, от нецензурной «Палево» до душераздирающей AMORE — это все она.

Билеты на концерт Мари Краймбрери можно приобрести во всех точках продаж Myslo-кассы.

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