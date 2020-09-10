В Туле пройдет сольный концерт Мари Краймбрери
Выступление состоится 18 сентября на сцене Concert Hall. Начало концерта в 20.00.
Певица представит программу «МЕЛКАЯ ЗДЕСЬ». Это не просто название, это — факт, с которым в этом году пришлось смириться даже самым отъявленным критикам. Не выговаривать ее фамилию сегодня могут только от зависти.
В прошлом году Мари Краймбрери выступала в Туле на открытии молодежного пространства «Газон». За прошедший год молодая, но дерзкая певица сумела поломать все возможные стереотипы, доказав что понятие «формат» просто отсутствует, если ты честен, в первую очередь, с самим собой.
От поп-хитов «На тату» и «Мне так хорошо» до совместного трека с Гуфом, от нецензурной «Палево» до душераздирающей AMORE — это все она.
Билеты на концерт Мари Краймбрери можно приобрести во всех точках продаж Myslo-кассы.
Также вы можете купить билеты онлайн:
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
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Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
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Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
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Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.