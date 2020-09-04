В Щекинском районе задержали фальшивомонетчиков

В ходе досмотра у мужчины и женщины нашли поддельные пятитысячные купюры.

Полицейские получили оперативные данные о том, что двое жителей области могут сбывать в мелких торговых точках поддельные пятитысячные купюры. Подозреваемых выявили сотрудники подразделения экономической безопасности УМВД региона.

«В ходе проведения оперативных мероприятий задержали подозреваемых — 46-летнего неработающего жителя Тулы и его 51-летнюю подельницу. В присутствии понятых у них обнаружены и изъяты купюры достоинством 5 тысяч рублей. Проведенное исследование подтвердило, что купюры являются фальшивыми», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Сейчас в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Выясняются все детали противоправной деятельности подозреваемых.