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«Арсенал» сыграет товарищеский матч с ЦСКА в закрытом режиме

«Арсенал» сыграет товарищеский матч с ЦСКА в закрытом режиме

Игра состоится на базе армейцев.

Тульский «Арсенал» во время паузы на матчи национальных команд проведет контрольную встречу с ЦСКА. Товарищеская игра состоится 8 сентября на учебно-тренировочной базе армейцев «Ватутинки» в Подмосковье. Начало в 16.00.

Пресс-служба ЦСКА отмечает, что в связи с эпидемиологической обстановкой игра пройдет в закрытом режиме без допуска болельщиков на базу. Прямую трансляцию матча можно будет увидеть на канале армейцев в Youtube — CSKA TV.

 

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
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