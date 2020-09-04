«Арсенал» сыграет товарищеский матч с ЦСКА в закрытом режиме

Тульский «Арсенал» во время паузы на матчи национальных команд проведет контрольную встречу с ЦСКА. Товарищеская игра состоится 8 сентября на учебно-тренировочной базе армейцев «Ватутинки» в Подмосковье. Начало в 16.00.

Пресс-служба ЦСКА отмечает, что в связи с эпидемиологической обстановкой игра пройдет в закрытом режиме без допуска болельщиков на базу. Прямую трансляцию матча можно будет увидеть на канале армейцев в Youtube — CSKA TV.