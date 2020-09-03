УК «Восход» исчезла из Тулы? Прокуратура начала проверку

Офис закрыт, дворы зарастают мусором и травой, дома никто не обслуживает, а вот квитанции на оплату жителям регулярно приходят. Управляющая компания «Восход» прекрасно устроилась, пользуясь привычкой многих туляков платить за коммунальные услуги, не оценивая качество и регулярность и их оказания.

Еще год назад Myslo рассказывал о том, что из управляющей компании уволились практически все сотрудники, а значит и обслуживать дома оказалось практически некому. Тем не менее «Восход» продолжил числиться в списке управляющих компаний города и собирать с жителей деньги за «обслуживание» домов.

Видимо, лицензионные требования позволяют управляющей компании оставаться формально действующей.

При этом Арбитражный суд Тульской области 27 марта счел обоснованными требования ООО «ЭкоРесурсСервис» признать ООО «УК Восход» банкротом и назначил конкурсного управляющего. Повод – УК задолжала 6 269 461, 13 рубля.

Также в июне сообщалось, что УК «Восход» не заплатила АО «ТНС энерго Тула» более 1 млн рублей. По данному факту прокуратура провела проверку. Материалы направили следователям, которые возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем злоупотребления доверием в особо крупном размере». Расследование взяла на контроль районная прокуратура.

На днях руководитель ГЖИ Тульской области Игорь Ивченко в интервью тульским СМИ заявил, что ведомство, которым он руководит, разработало «дорожную карту» по выходу из этой ситуации и определения другой жилищной компании для обслуживаемых домов.

А «выходить из ситуации» нужно срочно, потому что уже осень, но подготовкой домов к зиме УК «Восход» не занималась. Часть домов, что были в ее управлении, за этот год уже сменили компанию и выбрали других управленцев. Однако ушли не все: согласно данным портала «МинЖКХ», в ведении «Восхода» остаются еще 25 домов (было, кстати, больше 500).

В пресс-службе прокуратуры Тульской области сообщили, что 2 сентября начата проверка деятельности управляющей компании. На ее проведение отводится 30 дней.