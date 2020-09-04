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Под Тулой столкнулись микроавтобус и грузовик: пострадали 7 человек
Фото из архива Myslo.

Под Тулой столкнулись микроавтобус и грузовик: пострадали 7 человек

Авария случилась днем 4 сентября на 153-м километре автодороги М 2 «Крым».

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП на 153-м км автодороги «Крым» в Ясногорском районе.

По предварительным данным, в попутном направлении при движении в сторону Тулы столкнулись «Фольксваген Транспортер», не связанный с маршрутными пассажирскими перевозками, и грузовик.

В результате происшествия пострадали семь человек, находившихся в салоне микроавтобуса. Полицейские на месте происшествия устанавливают причины случившегося, а также ведут работу по организации дорожного движения на указанном участке дороги.

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