Фото из архива Myslo.
Под Тулой столкнулись микроавтобус и грузовик: пострадали 7 человек
Авария случилась днем 4 сентября на 153-м километре автодороги М 2 «Крым».
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП на 153-м км автодороги «Крым» в Ясногорском районе.
По предварительным данным, в попутном направлении при движении в сторону Тулы столкнулись «Фольксваген Транспортер», не связанный с маршрутными пассажирскими перевозками, и грузовик.
В результате происшествия пострадали семь человек, находившихся в салоне микроавтобуса. Полицейские на месте происшествия устанавливают причины случившегося, а также ведут работу по организации дорожного движения на указанном участке дороги.
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