Тульский «Арсенал» узнал соперников по Кубку России

Состоялась жеребьевка группового этапа Кубка России сезона 2020/21. Тульский «Арсенал» попал в третью группу и сыграет матчи с «Салютом» (Белгород) и «Текстильщиком» (Иваново).

Итоги жеребьевки:

Группа 1: «Волга», «Велес» (Москва), «Урал» (Екатеринбург).

Группа 2: «Родина», «Енисей», «Спартак» (Москва).

Группа 4: «Ленинградец», «Чертаново», «Уфа».

Группа 5: «Зенит» (Иркутск), «Нижний Новгород», «Химки».

Группа 6: «Знамя», «Шинник», «Ахмат».

Группа 7: «Динамо» (Ставрополь), «Крылья Советов», «Ротор».

Группа 8: «Звезда» (Пермь), «Оренбург», «Сочи».

Группа 9: «Черноморец» (Новороссийск), «СКА-Хабаровск», «Рубин».

Группа 10: «Машук-КМВ», «Динамо» (Брянск), «Тамбов».

Отметим, что в этом сезоне формат проведения Кубка изменился. В частности, введена система элитного группового раунда вместо стадии 1/32 и 1/16 финала. На этом этапе команды разделяются на 10 групп по три команды. В группы войдут по одному представителю от каждой лиги, которые сыграют между собой по одному матчу. От РПЛ на данном этапе принимают участие команды, не квалифицировавшиеся в Еврокубки по итогам предыдущего сезона.

Приоритет в определении домашнего стадиона отдается команде из более низшей лиги. Таким образом команда ПФЛ сыграет оба матча дома, ФНЛ проведет по матчу дома и на выезде, а клуб РПЛ сыграет обе встречи в гостях.

Победители групп выходят в 1/8 финала, где к ним присоединятся команды РПЛ, участвующие в еврокубковых турнирах. Последующие после группового этапа стадии Кубка состоят из одного матча в формате плей-офф.