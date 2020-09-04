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В Туле разработают единый туристический маршрут

В Туле разработают единый туристический маршрут

В Туле проходит итоговое выездное заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 500-летия возведения Тульского кремля.

Министр туризма РФ Зарина Догузова посоветовала увязать все туристические объекты в единый законченный маршрут, чтобы туристы могли гулять по Туле 3−5 часов.

А в рамках области маршрут по достопримечательностям должен стать таким, чтобы иногородние туристы оставались в регионе не на 1−2 ночи, а на все четыре.

– Нам не хватает буквально последней мили для законченного образа города, чтобы приятные впечатления о центре у туристов не обрывались, — сказала Догузова.
 
Министр отметила, что у Тульской области большой потенциал в части экотуризма: «С удивлением узнала, что Тула — вообще родина экокемпингов. Первый — „Гуляй-город“ — появился на тульской земле». Так что развивать экотуризм в Тульской области будут: ждут заявок на создание кемпингов и модульных строений.
 
Зарина Догузова сообщила, что в Федеральном агентстве по туризму уже занимаются последней милей – разработкой нового туристического маршрута по историческому центру Тулы и готовы разработать маршрут по Белеву.
 

 

 

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Автор: Татьяна Алексеева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 13:10 +1
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Люди
Зарина Догузова
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Тульская область

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