В Туле разработают единый туристический маршрут

В Туле проходит итоговое выездное заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 500-летия возведения Тульского кремля.

Министр туризма РФ Зарина Догузова посоветовала увязать все туристические объекты в единый законченный маршрут, чтобы туристы могли гулять по Туле 3−5 часов. А в рамках области маршрут по достопримечательностям должен стать таким, чтобы иногородние туристы оставались в регионе не на 1−2 ночи, а на все четыре.

– Нам не хватает буквально последней мили для законченного образа города, чтобы приятные впечатления о центре у туристов не обрывались, — сказала Догузова.

Министр отметила, что у Тульской области большой потенциал в части экотуризма: «С удивлением узнала, что Тула — вообще родина экокемпингов. Первый — „Гуляй-город“ — появился на тульской земле». Так что развивать экотуризм в Тульской области будут: ждут заявок на создание кемпингов и модульных строений.

Зарина Догузова сообщила, что в Федеральном агентстве по туризму уже занимаются последней милей – разработкой нового туристического маршрута по историческому центру Тулы и готовы разработать маршрут по Белеву.