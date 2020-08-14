новости
новости
Регистрация
На трассе «Дон» BMW врезался в отбойник и перевернулся на бок
Фото УГИБДД по Тульской области.

На трассе «Дон» BMW врезался в отбойник и перевернулся на бок

В ДТП пострадали три человека.

13 августа в 18.40 на 148-м километре автодороги М-4 «Дон» в Веневском районе 40-летний водитель автомобиля BMW X5 врезался в отбойник, от удара машина опрокинулась на бок.
 
Как рассказали в УГИБДД по Тульской области, в ДТП пострадали три человека: двоим пострадавшим (мужчине и женщине) оказали медицинскую помощь на месте, еще одна пассажирка госпитализирована с различными травмами.
 
Обстоятельства происшествия предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:17 +2
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тульская область
Прочее
пострадавшие

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Решение «Ростелекома» позволило «Совкомбанку» ускорить выдачу кредитов
Решение «Ростелекома» позволило «Совкомбанку» ускорить выдачу кредитов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.