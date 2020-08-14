На трассе «Дон» BMW врезался в отбойник и перевернулся на бок

Фото УГИБДД по Тульской области.

13 августа в 18.40 на 148-м километре автодороги М-4 «Дон» в Веневском районе 40-летний водитель автомобиля BMW X5 врезался в отбойник, от удара машина опрокинулась на бок.

Как рассказали в УГИБДД по Тульской области, в ДТП пострадали три человека: двоим пострадавшим (мужчине и женщине) оказали медицинскую помощь на месте, еще одна пассажирка госпитализирована с различными травмами.

Обстоятельства происшествия предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.