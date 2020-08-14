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У «Арсенала» появился еще один официальный спонсор

У «Арсенала» появился еще один официальный спонсор

Об этом рассказала клубная пресс-служба.

14 августа ПФК «Арсенал» подписал партнерское соглашение с «ЕВРАЗ Ванадий Тула». Подписи под документом поставили генеральный директор тульского клуба Дмитрий Балашов и управляющий директор компании Борис Тужиков.

По условиям сотрудничества, на игровой форме спортсменов и на домашней арене «Арсенала» будет размещаться логотип ЕВРАЗа.

Дмитрий Балашов, генеральный директор ПФК «Арсенал»:

– В этом сезоне перед клубом стоят большие задачи, и привлечение такого надежного партнера как ЕВРАЗ, известного активной поддержкой спорта и здорового образа жизни, поможет нам в их решении.

Борис Тужиков, управляющий директор «ЕВРАЗ Ванадий Тула»:

– Для нас большая честь стать партнером «Арсенала» — флагмана тульского спорта, который много лет является визитной карточкой региона. Среди сотрудников нашего предприятия очень много болельщиков «Арсенала», надеюсь, наше сотрудничество позволит команде брать новые высоты в премьер-лиге и Кубке России.

Напомним, что недавно официальным спонсором «Арсенала» в сезоне 2020/21 стала компания Haval.

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина
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