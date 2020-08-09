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В Скуратово поймали магазинного вора
По версии полиции, преступление совершил 36-летний житель поселка Восточный.
Недавно в скуратовский отдел полиции обратился директор супермаркета в поселке Южный. Он заявил о краже товаров бытовой химии из торгового зала.
Преступление раскрыли очень просто, благодаря видеонаблюдению. Камеры запечатлели воришку и стражи порядка быстро выяснили его личность. Злоумышленником оказался безработный и ранее судимый житель поселка Восточный.
«Мужчину доставили в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства. От задержанного получены признательные показания. Проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
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