В Скуратово поймали магазинного вора

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Недавно в скуратовский отдел полиции обратился директор супермаркета в поселке Южный. Он заявил о краже товаров бытовой химии из торгового зала.

Преступление раскрыли очень просто, благодаря видеонаблюдению. Камеры запечатлели воришку и стражи порядка быстро выяснили его личность. Злоумышленником оказался безработный и ранее судимый житель поселка Восточный.

«Мужчину доставили в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства. От задержанного получены признательные показания. Проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.