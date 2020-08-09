10 августа в части Тулы отключат электричество

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В понедельник 10 августа по некоторым адресам в Туле будет отключено электричество. Это связано с плановыми ремонтными работами работами, которые запланированы Тульскими городскими электрическими сетями.

Отключения запланированы: