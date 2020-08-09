Изображение Colin Behrens с сайта Pixabay
10 августа в части Тулы отключат электричество
Публикуем список адресов.
В понедельник 10 августа по некоторым адресам в Туле будет отключено электричество. Это связано с плановыми ремонтными работами работами, которые запланированы Тульскими городскими электрическими сетями.
Отключения запланированы:
|Начало ремонта
|Окончание ремонта
|Вид работ
|Отключаемые объекты
|10.08.20 09:00
|10.08.20 17:00
|Работа в ТП
|ул. Седова, 38
|10.08.20 09:00
|10.08.20 17:00
|Работа в ТП
|ул. Токарева, 38-46 (чётн.); ул. Галкина, 224-266 (чётн.), 205-237 (нечётн.), 272; ул. Железнодорожная, 11-14, 7-а; ул. Коляева, 1-11 (нечётн.); ул. Октябрьская, 145-201 (нечётн.)
|10.08.20 09:00
|10.08.20 17:00
|Работа в ТП
|ул. Марата, 26, 26-а, 26-б; ул. Кирова, 21, 23, 23-в, 23-а, 19; ул. Плеханова, 56
|10.08.20 09:00
|10.08.20 17:00
|Работа в ТП
|ул. Вяземская, 18, 17; Демидовская пл., 9, 13, 13-а
|10.08.20 09:00
|10.08.20 17:00
|Замена системы эл. снабжения в ВРУ-ж/д
|ул. Шухова, 6, 6-б, 4, 2, 4-б, 4-а, 6-а, 14-а, 10-б, 12, 14; ул. Каракозова, 65, 66; ул. Маяковского, 1, 1-а, 2, 2-а, 2-б; ул. Немцова, 10; ул. Кольцова, 1-а, 3-а
|10.08.20 09:00
|10.08.20 17:00
|Выправка опор. Перетяжка проводов
|ул. Жореса, 26-46 (чётн.), 25-43 (нечётн.), 25-а; ул. 2-я Хомутовка, 4-8 (чётн.), 1-а, 1-3 (нечётн.); ул. Томпа, 28-42 (чётн.), 37-45 (нечётн.); ул. Р. Люксембург, 11-б, 13-19 (нечётн.); ул. К. Либхнехта, 1-33 (нечётн.), 28-а, 2-40 (чётн.); ул. Мопра, 1-а, 1-7 (нечётн.), 2-6 (чётн.); ул. Шишкина, 1-27 (нечётн.), 2-28 (чётн.), 8-а
|10.08.20 09:00
|10.08.20 17:00
|Выправка опор. Перетяжка проводов, вводов
|ул. Судейского, 13, 15-а, 17, 16-28 (чётн.); ул. Кобзева, 21-39 (нечётн.), 20-36 (чётн.); 5-й пр-зд, 1-13 (нечётн.), 2-22 (чётн.); 6-й пр-зд, 1-16; ул. Шишкова, 1-17 (нечётн.), 4-12 (чётн.), 12-а, 12-б, 12-в
|10.08.20 09:00
|10.08.20 17:00
|Выправка опор. Перетяжка проводов, вводов
|пр-зд Верхний; ул. Батищева, 2-14 (чётн.); пр-зд Батищева, 1-21 (нечётн.), 2-14 (чётн.); пр-зд Нижний, 3, 4, 5, 8; пер. Комбайновый, 2-12 (чётн.), 3-11 (нечётн.), 11-а
|10.08.20 09:00
|10.08.20 17:00
|Для безопасности работ
|пр-зд Батищева, 2, 2-а, 2-б; пр-зд Верхний, 12; ул. Бывший Монастырь, 1
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