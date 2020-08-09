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В Туле прошел IV чемпионат по хендлингу
Текст Виктории Коневой, фото Виктории Растрыгиной.

В Туле прошел IV чемпионат по хендлингу

Подобных соревнований в России, за исключением юниорских, на данный момент нет.

8 августа проходил IV чемпионат Тулы по хендлингу. Подобных соревнований в России, за исключением юниорских, на данный момент нет. Экспертом выступила Дарья Моисеева — чемпион мира 2016, вице-чемпион Европы 2016 и единственный хендлер из России обладатель крафта по юниорскому хендлингу.
 
Дарья Моисеева и Даниил Жилин - победитель в самой младшей группе «Ребенок и собака».
IV чемпионат прошёл под слоганом «трансформация» и стал особенно памятным. В этом году, кстати, установлен рекорд по количеству участников — их было 25 человек. Помимо туляков приехали мастера из Москвы, Самары, Смоленска, Воронежа, Калуги и Архангельска.
 
 
Борьба проходила в самых разных категориях, от участников-малышей до хендлеров-профи. От простейших упражнений, до проверки знаний особенностей каждой породы.
Хендлеры — это специалисты по показу собак в выставочном ринге. Они занимаются подготовкой животных, обучают их и дрессируют. 
Если вы решили представить свою собаку на выставке, лучше не заниматься самодеятельностью и доверить её опытному хендлеру. Люди этой профессии отлично знают психологию и физиологию животного.
 
Одно из самых важных в хендлере — его костюм. Он не должен сливаться с собакой, при этом нужно выдерживать деловой стиль и никаких спортивных костюмов и джинсов.
 
«Хендлинг -это тренд, а также очень прибыльное дело. Чем больше у собаки титулов, тем дороже будут её щенки», — отметила организатор чемпионата Юлия Жукова.
 
Лабрадор, чихуахуа, йоркширский терьер, грюнендаль, собаки любой породы и разного размера выполняют команды хендлеров, а их правильность оценивает эксперт по определенным критериям — стойка, экстерьер, бег рядом.
 
Сначала оценивается работа и проводится общий смотр собак, а после, идут дополнительные конкурсы, например, на лучший костюм. При спорных моментах стойки повторяются сначала, задаются тематические вопросы, а также меняются собаки, чтобы хендлеры доказывали свой профессионализм.
 
 
В России сейчас одни из сильнейших хендлеров, в ближайших конкурентах Украина и США. А Тула считается одним из первых городов России, где хендлинг начал зарождаться: с 2000-х годов мы шли нога в ногу с Москвой.
 
Попова Валерия, Архангельск:
 
- Занимаюсь два года, попала в мир хендлинга случайно, но стала развиваться и теперь каждое соревнование — это личный азарт. В течение года, помимо Тулы ездила на выставки в Самару и Краснокамск. Для меня также важно, что деньги на поездки заработаны непосредственно от занятий хендлингом .
 
Тютюнникова Мария, Воронеж:
 
- Занимаюсь хендлингом более 8 лет и могу сказать одно, что в этом деле без любви к собакам никак. Это моё хобби, я летала на Сахалин, поэтому доехать к вам 370 км вовсе не проблема.
 
Победителей наградили памятными розетками, кубками, традиционными пряниками и тортиками для собак .
 
В младшей группе одержала победу Софья Алабушева г. Москва
В старшей: Поваляева Марина г. Воронеж
В группе профи: Тютюнникова Мария г. Воронеж
 
Лучшим хендлером по итогам чемпионата стала Марина Поваляева.
 
 
«Очень неожиданно и приятно, я безумно переживала и даже не рассчитывала ни на что», — поделилась победительница.
 
Стоит отметить, что 7 августа сгорел собачий питомник, и погибла его владелица — хендлер Евгения Бутенко. Ее память почтили минутой молчания.
 
Евгения учила многих уже опытных мастеров своего дела, и сама часто участвовала в соревнованиях. Известно, что она также хотела приехать на этот чемпионат.
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