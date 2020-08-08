За сутки в Тульской области 33 новых случая COVID-19
Об этом сообщает московский оперштаб.
За сутки в Тульской области 33 новых случаев коронавируса, выздоровели 38 человек.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, за весь период COVID-19 заразились 8 570 жителей региона, выздоровели 7 272 человека.
За последние сутки в России выявлен 5 212 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 25,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 129 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6 615 человек.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 882 347 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 14 854 летальных исхода, выздоровело 690 207 человека.
вчера, в 20:02, 21 3932 4
вчера, в 19:50, 32 13722 -2
вчера, в 10:58, 8 2644 0
вчера, в 10:44, 99 6407 -2
Другие статьи по темам
Событие
Место