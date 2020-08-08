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За сутки в Тульской области 33 новых случая COVID-19

За сутки в Тульской области 33 новых случая COVID-19

Об этом сообщает московский оперштаб.

За сутки в Тульской области 33 новых случаев коронавируса, выздоровели 38 человек. 

По данным сайта стопкоронавирус.рф, за весь период COVID-19 заразились 8 570 жителей региона, выздоровели 7 272 человека.

 

За последние сутки в России выявлен 5 212 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 25,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 129 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6 615 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 882 347 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 14 854 летальных исхода, выздоровело 690 207 человека.

Сюжет: Коронавирус
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