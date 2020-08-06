Горы мусора, грибок и аварийные балконы: под Ясногорском рушится многоквартирный дом

Двухэтажный многоквартирный дом №27 на ул. Мира в деревне Федяшево Ясногорского района больше напоминает строительный вагончик: бетонные плиты в ржавых и черных подтеках, часть окон заложены кирпичом или забиты досками, балконные плиты рушатся. Внутри все еще хуже: стены в квартирах и подъездах покрыты грибком, штукатурка вспучена от многократных протечек, вокруг электрощитков разводы, указывающие на постоянную влажность, в подвале горы мусора.

Капремонта дом, построенный в 1967 году, будет ждать еще 20 лет: в 2040 году отремонтируют крышу, фасад и систему электроснабжения, в 2043-м – системы газо- и водоснабжения, а также канализацию. А все потому что весной 2009 года в доме был проведен ремонт крыши и водопроводных сетей.

У дома нет управляющей компании – он настолько проблемный, что с ним не хочет работать ни одна УК. В связи с этим люди обращались в администрацию МО Ревякино, ГЖИ Тульской области и администрацию президента. От всех получили один и тот же ответ, суть которого сводилась к повторению сроков капремонта (2040 и 2043 годы) и «разъяснению» прав, а именно:

при увеличении суммы ежемесячных взносов ха капремонт жители могут рассчитывать на изменение даты капремонта на более раннюю.

Большей частью квартир в доме владеет администрация. Поэтому жители уверены, что именно она и должна привести его в порядок. В связи с этим они обратились в редакцию Myslo:

– В нашем доме всего три квартиры приватизированы, остальные – муниципальные, – рассказывает Мария. – Но администрация почему-то нам предлагает заняться ремонтом. в нашем доме всего 16 квартир, несколько из них пустуют. Кому тут скидываться на ремонт?

7 августа на встречу с жителями дома приехали представители администрации района и МО Ревякино. Они пояснили, что наниматели жилья должны не только платить за соцнайм, но и оплачивать текущий ремонт. В обязанность администрация района, в чьей собственности находится часть квартир этого дома, согласно Жилищному кодексу РФ, входит лишь оплата работ капитального характера.

– Если бы у дома была управляющая компания, то жильцы муниципальных квартир платили ей за содержание жилья. В данном же случае, они должны выполнять эту функцию самостоятельно. По итогу встречи принято решение оформить документально, что дом находится на самоуправлении. На собрании были выбраны жители, которые будут заниматься этими вопросами. Мы со своей стороны поможем дому заключить прямые договоры с коммунальными организациями, – пояснил заместитель председателя комитета жизнеобеспечения администрации Ясногорского района Юрий Телков.