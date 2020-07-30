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Очевидец снял на видео горящий в кювете под Тулой цементовоз

Очевидец снял на видео горящий в кювете под Тулой цементовоз

На 140-м километре автодороги М-2 «Крым» водитель грузовика Scania не справился с управлением.

Очевидец прислал в редакцию Myslo видео с горящим на обочине М-2 «Крым» цементовозом. На кадрах видно, что автомобиль полыхал открытым племенем.
 
Напомним, утром 29 июля неподалеку от СНТ «Занино» в Тульской области произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, в 10.30 на 140-м километре автодороги М-2 «Крым» водитель грузовика Scania c полуприцепом для сыпучих грузов OMEPS не справился с управлением, в результате чего транспортное средство улетело в кювет и там загорелось.
 

 
Несмотря на жуткие повреждения грузовика, 30-летний водитель выжил и был доставлен в алексинскую больницу.
 
Окончательную причину и все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:42 +6
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