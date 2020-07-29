Под Тулой цементовоз улетел в кювет и загорелся

Фото предоставлены очевидцем происшествия

Утром 29 июля, неподалеку от СНТ «Занино» в Тульской области произошло серьезное ДТП. По информации на момент публикации новости, несмотря на жуткие повреждения грузовика, 30-летний водитель выжил и сейчас находится в алексинской больнице.

На месте работала тяжелая техника. Окончательную причину и все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

«В 10.30 на 140-м километре автодороги М-2 «Крым» водитель грузовика Scania c полуприцепом для сыпучих грузов OMEPS, по предварительной информации не справился с управлением. В результате транспортное средство совершило наезд на металлическое барьерное ограждение, с последующим съездом в кювет и возгоранием», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.