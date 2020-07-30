В Тульской области умерли еще трое пациентов с коронавирусом

С начала пандемии в регионе скончались 229 человек с COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб, в Тульской области скончались еще трое пациентов с коронавирусной инфекцией. Отметим, что детальную информацию об умерших региональный оперштаб теперь будет озвучивать только раз в неделю — по понедельникам.