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В Тульской области умерли еще трое пациентов с коронавирусом

В Тульской области умерли еще трое пациентов с коронавирусом

С начала пандемии в регионе скончались 229 человек с COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб, в Тульской области скончались еще трое пациентов с коронавирусной инфекцией. Отметим, что детальную информацию об умерших региональный оперштаб теперь будет озвучивать только раз в неделю — по понедельникам.

Сюжет: Коронавирус
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