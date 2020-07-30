Жуткое ДТП в Суворове: двое пострадавших детей в крайне тяжелом состоянии

У одного ребенка зафиксировали остановку сердца, но его получилось реанимировать.

По данным регионального минздрава, состояние двух детей в возрасте 7 и 11 лет, которые пострадали в результате ДТП в Суворове Тульской области, оценивается как крайне тяжелое.

— У 7-летнего мальчика произошла остановка сердца. В результате реанимационных действий состояние ребенка удалось стабилизировать. Ему и его 11-летнему брату требовалась специализированная врачебная помощь, дети были доставлены двумя рейсами санавиации в детскую областную больницу, — сообщил и. о. главврача Суворовской центральной районной больницы Александр Паньков.

Перелет из Суворова в Тулу занял 25 минут, в пути за состоянием детей наблюдали сотрудники авиамедицинской бригады территориального Центра медицины катастроф. Сейчас мальчики находятся в реанимационном отделении Тульской областной клинической больницы.

34-летний водитель Volkswagen, сотрудник местной полиции, от полученных повреждений скончался на месте происшествия. Его 31-летняя жена находится в тяжелом состоянии, медики сейчас ведут борьбу за ее жизнь. В этом же автомобиле были двое их детей.

За рулем Nissan X-Trail находился 59-летний житель Суворова. Он и его 55-летняя пассажирка госпитализированы в одну из тульских больниц. По информации на момент публикации новости, полученные ими травмы не опасны для жизни.

Напомним , вечером 29 июля в Суворове столкнулись Nissan X-Trail и Volkswagen Polo. По предварительным данным, водитель кроссовера выполнял обгон на подъеме и не успел вернуться в свою полосу, в результате чего произошло столкновение с легковушкой.