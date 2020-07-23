Лучшим игроком «Арсенала» по версии журналистов стал Евгений Луценко
На втором месте Даниил Лесовой, на третьем – Егор Шамов.
Тульские журналисты назвали лучшего игрока «Арсенала» сезона 2019/20. Опрос среди представителей СМИ в 17-й раз провел официальный сайт болельщиков команды.
В голосовании приняли участие 19 представителей различных изданий, сайтов и пресс-служб, освещавших матчи «Арсенала». Единогласно все назвали лучшим игроком нападающего Евгения Луценко. Футболист в этом сезоне забил 15 голов и занял третье место среди бомбардиров чемпионата (на первом Азмун, на втором Дзюба — оба из «Зенита»).
Отметим, что в предыдущих двух сезонах лучшими игроками «Арсенала» становились Артем Дзюба и Зелимхан Бакаев.
результаты голосования
- Евгений Луценко — 57 баллов.
- Даниил Лесовой — 28.
- Егор Шамов — 9.
- Георгий Костадинов — 4.
- Михаил Левашов — 4.
- Сергей Ткачев — 2.
- Горан Чаушич — 2.
- Игорь Горбатенко — 2.
- Гиа Григалава — 2.
- Даниил Хлусевич — 2.
- Виктор Альварес — 1.
- Максим Беляев — 1.
сегодня, в 09:52, 9 1198 2
вчера, в 20:52, 40 4237 3
вчера, в 11:56, 8 1376 1
16 июля, в 11:50, 11 1763 1
Другие статьи по темам
Люди
Место