Лучшим игроком «Арсенала» по версии журналистов стал Евгений Луценко

Тульские журналисты назвали лучшего игрока «Арсенала» сезона 2019/20. Опрос среди представителей СМИ в 17-й раз провел официальный сайт болельщиков команды.

В голосовании приняли участие 19 представителей различных изданий, сайтов и пресс-служб, освещавших матчи «Арсенала». Единогласно все назвали лучшим игроком нападающего Евгения Луценко. Футболист в этом сезоне забил 15 голов и занял третье место среди бомбардиров чемпионата (на первом Азмун, на втором Дзюба — оба из «Зенита»).

Отметим, что в предыдущих двух сезонах лучшими игроками «Арсенала» становились Артем Дзюба и Зелимхан Бакаев.

результаты голосования