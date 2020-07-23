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Лучшим игроком «Арсенала» по версии журналистов стал Евгений Луценко

Лучшим игроком «Арсенала» по версии журналистов стал Евгений Луценко

На втором месте Даниил Лесовой, на третьем – Егор Шамов.

Тульские журналисты назвали лучшего игрока «Арсенала» сезона 2019/20. Опрос среди представителей СМИ в 17-й раз провел официальный сайт болельщиков команды.

В голосовании приняли участие 19 представителей различных изданий, сайтов и пресс-служб, освещавших матчи «Арсенала». Единогласно все назвали лучшим игроком нападающего Евгения Луценко. Футболист в этом сезоне забил 15 голов и занял третье место среди бомбардиров чемпионата (на первом Азмун, на втором Дзюба — оба из «Зенита»).

Отметим, что в предыдущих двух сезонах лучшими игроками «Арсенала» становились Артем Дзюба и Зелимхан Бакаев.

результаты голосования
  1. Евгений Луценко — 57 баллов.
  2. Даниил Лесовой — 28.
  3. Егор Шамов — 9.
  4. Георгий Костадинов — 4.
  5. Михаил Левашов — 4.
  6. Сергей Ткачев — 2.
  7. Горан Чаушич — 2.
  8. Игорь Горбатенко — 2.
  9. Гиа Григалава — 2.
  10. Даниил Хлусевич — 2.
  11. Виктор Альварес — 1.
  12. Максим Беляев — 1.
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