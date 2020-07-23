Туляков приглашают на полумарафон «ЗаБег.РФ»

Фото из архива Myslo.

Зарегистрироваться на спортивное мероприятие можно до 29 июля.

IV Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» стартует 2 августа по всей России. Старт будет синхронным для всех спортсменов.

Планируется, что полумарафон пробегут свыше 100 тысяч россиян. Участникам доступны такие дисциплины: «Малыши» (от 4 до 7 лет), «Дети» (от 8 до 11 лет), «Юниоры» (старше 12 лет), «Новички» (старше 16 лет), «Любители» (старше 16 лет) и «Профессионалы» (старше 18 лет).

Тула также присоединится к полумарафону. Маршрут для атлетов проложат в центральной части парка им. П. П. Белоусова . Ориентировочно, в «ЗаБеге» примут участие около тысячи жителей региона.

Это будет первое крупное мероприятие после смягчения коронавирусных мер.

Полумарафон смогут пробежать профессионалы и любители спорта. Для желающих откроют дистанции на 1520 м, а также 5, 10 и 21 км. При себе каждый участник обязан иметь медицинскую справку, разрешающую занятия спортом.

Всем полумарафонцам выдадут стартовые пакеты с номером, футболкой и чипом хронометража. На финише участники получат памятные медали.

Расписание забега:

Зарегистрироваться на спортивное мероприятие можно здесь

Текст Анны Борисовой, студентки 1 курса ТулГУ.